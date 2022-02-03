فنون ومشاهير

إعلامية عربية تروي تفاصيل عن حياتها.. هكذا انتصرت على التحدّيات

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Lebanon 24
03-02-2022 | 08:52
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لأنّ شغفها الأول والأخير الإعلام، حلمت وحققت حلمها رغم كل الصعوبات والتحديات حتى استطاعت أن تحجز لها مكانة في عالم الإعلام الرحب.

الثقافة وأساسها القراءة، الإعداد الجيّد في الاستديو أو في الميدان والإدراك أن الشهرة مجد باطل، هي صفات شددت عليها الإعلامية ميسون نويهض كأساس لنجاح كل إعلامي.
 
كذلك، واجهت نويهض تحديات كبيرة في حياتها، لكن رغم كل ذلك نجحت في تحقيق حلمها واستطاعت أن تحجز لها مكانة في عالم الإعلام الرحب.
 
فماذا تقول نويهض عن رسالتها وعن مسيرتها الإعلامية؟ وما هي الصفات التي تؤكد على ضرورة توافرها لدى كل إعلامي؟
 
 
 
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