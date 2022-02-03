فنانة شهيرة: زوجي الاول طلقني بسبب دور اغراء.. والثاني خانني

كشفت الفنانة المصرية غادة ابراهيم عن سبب طلاقها من زوجها الاول، مشيرة الى أنّ دور "الاغراء" الذي قدمته في فيلم "الامبراطورة" عام 1999 كان سبب انفصالها عنه، عدا عن تعرضها للخيانة.

وقالت غادة في مقابلة: "انفصلت عن زوجي بسبب دوري في الفيلم، ولم أكن أعلم أنه دور إغراء؛ لأنه لم يكتب في السيناريو، ولكن المخرج غيّر بعض الأشياء أثناء التصوير مثل الملابس. وأنا لم أرفض الدور لأنه كان أولى تجاربي التمثيلية، بجانب نجوم كبار مثل نادية الجندي، واعتبرتها فرصة مهمة جداً، وحاولت إثبات نفسي في المجال".

وبعد طلاقها، تزوجت من استاذ في معهد السينما، وقالت: "بعد علاقة حب خمس سنوات ووقوفي الى جانبه، خانني، ولهذا ابعتدت الى فترة طويلة عن الفن".



