صحافي شهير يكشف الكثير عن تجربته الخاصة في الاعلام الرياضي.. ماذا قال؟

هو إعلامي يمتاز بأسلوبه الجديد في الحوارات استطاع أن يكسب ثقة الجمهور من خلال جديته ومهنيته، بالإضافة إلى أسلوبه الخاص.



حقق نجاحاً كبيراً في الإعلام الرياضي، كما في البرامج السياسية وأيضاً الإجتماعية، ويقول إن الصحافة هي مهنة المتاعب بشكل عام، سواء تعلّق الأمر بالإعلامي السياسي أو الرياضي.

الإعلامي هذا حصل على لقب أفضل إعلامي مغربي رياضي، وكذلك على لقب ثاني أفضل مراسل في العام 2013، وقال إنّه لا يؤمن بالألقاب التي أصبحت توزّع كيفما كان، مشيراً إلى أنّ النجاح يقاس بمحبة الناس، وبالتالي فالإعلامي لقب يُكتسب ولا يمنح.

فمن هو هذا الإعلامي؟ وماذا قال عن تجربته؟ وماذا قال عن الإعلام الرياضي؟