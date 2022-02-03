فنون ومشاهير

خمنوا من هذه الطفلة التي أصبحت ممثلة شهيرة

Lebanon 24
03-02-2022 | 12:01
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تداول رواد مواقع الاجتماعي صورة من طفولة الممثلة السورية دانا جابر.
 
وظهرت دانا ببراءة كبيرة.
 
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