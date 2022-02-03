فنون ومشاهير

شاكيرا تحتفل بعيد ميلادها الـ 45

Lebanon 24
03-02-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-914661-637795258139513095.jpg
Doc-P-914661-637795258139513095.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
احتفلت ملكة الموسيقى اللاتينية النجمة العالمية شاكيرا، أمس، بعيد ميلادها الـ45، وسط أسرتها ومجموعة من الأصدقاء. وحرصت على مشاركة فيديو الاحتفال عبر صفحتها بـ"إنستغرام"، والتي تحظى بمتابعة 71.5 مليونا حول العالم.
بدأت شاكيرا مسيرتها الفنية عام 1990، حيث قدمت عددا هائلا من الأغنيات التي حققت نجاحا مذهلا عبر السنين، ومن أشهرها: "waka waka" و"hips don't lie" و"whenever, wherever" و"la la la" و"loca"، وغيرها.
وتتربّع على عرش الموسيقى اللاتينية، لعدة أسباب، أبرزها أنها باعت أكثر من 80 مليون أسطوانة، ما يجعلها الفنانة اللاتينية الأكثر مبيعا للاسطوانات على الإطلاق، كما حصلت على العديد من الجوائز، بما في ذلك 3 جوائز غرامي، و12 جائزة لاتينية غرامي، و7 جوائز بيلبورد الموسيقية الشهيرة.
وتقدَّر ثروة شاكيرا بـ 300 مليون دولار، ولديها طفلان من لاعب برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
23:00 | 2022-02-03
16:00 | 2022-02-03
14:00 | 2022-02-03
13:34 | 2022-02-03
13:31 | 2022-02-03
13:24 | 2022-02-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website