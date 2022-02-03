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فنون ومشاهير
شاكيرا تحتفل بعيد ميلادها الـ 45
Lebanon 24
03-02-2022
|
23:00
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احتفلت ملكة الموسيقى اللاتينية النجمة العالمية شاكيرا، أمس، بعيد ميلادها الـ45، وسط أسرتها ومجموعة من الأصدقاء. وحرصت على مشاركة فيديو الاحتفال عبر صفحتها بـ"إنستغرام"، والتي تحظى بمتابعة 71.5 مليونا حول العالم.
بدأت شاكيرا مسيرتها الفنية عام 1990، حيث قدمت عددا هائلا من الأغنيات التي حققت نجاحا مذهلا عبر السنين، ومن أشهرها: "waka waka" و"hips don't lie" و"whenever, wherever" و"la la la" و"loca"، وغيرها.
وتتربّع على عرش الموسيقى اللاتينية، لعدة أسباب، أبرزها أنها باعت أكثر من 80 مليون أسطوانة، ما يجعلها الفنانة اللاتينية الأكثر مبيعا للاسطوانات على الإطلاق، كما حصلت على العديد من الجوائز، بما في ذلك 3 جوائز غرامي، و12 جائزة لاتينية غرامي، و7 جوائز بيلبورد الموسيقية الشهيرة.
وتقدَّر ثروة شاكيرا بـ 300 مليون دولار، ولديها طفلان من لاعب برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه.
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