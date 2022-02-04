فنون ومشاهير

لبنانية حبيبة سعد لمجرد.. صورة تجمعهما في دبي تنتشر وجمالها يلفت الأنظار!

Lebanon 24
04-02-2022 | 02:00
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انتشرت مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع الفنان المغربي سعد لمجرد، بفتاة لبنانية قال بعض الرواد إنها حبيبته.

 

وظهر لمجرد في الصورة مع الفتاة وهي تستند على كتفه، وأشاد المتابعون بجمال حبيبته، في حين أكد آخرون أنها ليست حبيبته.

 

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وبحسب ما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فهذه الفتاة هي صديقة الفنان المغربي، وهي الفنانة اللبنانية ناتاشا سمعان، منوهين إلى أن الصورة التي جمعتهما كانت خلال قضائهما بعض الوقت في دبي.

المصدر: الجديد
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