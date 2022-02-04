فنون ومشاهير

مُصاب بشلل بالجهاز الهضمي.. تامر حسني يزور الطفل مصطفى شاهين في منزله (فيديو)

Lebanon 24
04-02-2022 | 11:00
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زار النجم تامر حسني الطفل مصطفى شاهين الذي يعاني من شلل بجهازه الهضمي، في منزله.

وحرصت والدة مصطفى، على توجيه الشكر لحسني من خلال منشور نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي Facebook، وكتبت به: "أول ما حالة مصطفى وصلت للفنان تامرحسني، لقيناه بعدها بساعه جاي من آخر الدنيا جري من منطقة الشيخ زايد للتجمع الخامس عشان يطمن على مصطفى وبالصدفة مصطفى اصلاً بيحب تامر حب مش عادي وبيتفرج على افلامه هو بس لدرجة لما شافه مصدقش و افتكر ان دا واحد شبه تامر".
 
وأضافت،: ابني عنده شلل في الجهاز الهضمي كله مفيش امعاء ولا معده ولا بنكرياس و لما بيتوجع مينفعش ياخد مسكن أو أي دوا يعني ألم طول الحياه و مفيش صحه نهائي و دا مأثر على ادراكه، نفسي ابني يرجع زي صورته اللي في اول الڤيديو قبل المرض ادعوله ارجوكم و ناشدوا معايا كل الجهات المسؤله في دولتنا العظيمه انقذوا مصطفى الموضوع مش سهل و مش اي حد يقدر يعمله لصعوبة الخطوات و التكاليف اللي بتتجاوز ٣٦ مليون جنيه الموضوع اكبر من الأشخاص عشان كدا اتمنى صوتي يوصل لكل الجهات المعنيه الفاضله و شكراً لكل اللي حاولوا يساعدوني".

واختتمت حديثها بـ: شكراً يا تامر على سرعة استجابتك و على كل اللي قولته واللي عملته امبارح واللي لسه بتحاول تعمله عشان طفل انت متعرفهوش ربنا يراضيك يا ابني و ينصرك و يسترك دنيا و آخره". 
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