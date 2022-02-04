فنون ومشاهير

مصر تفقد قامة مسرحية كبيرة.. وفاة المخرج جلال الشرقاوي

Lebanon 24
04-02-2022 | 03:49
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رحل الفنان والمخرج الكبير جلال الشرقاوي عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح الجمعة عن عمر يناهز 87 عاما، وذلك بسبب تداعيات إصابته بفيروس كورونا المستجد، والذي نقل على إثرها إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات، حسبما أعلنت ابنته الممثلة عبير الشرقاوي على صفحتها على فيسبوك.


وقالت ابنة المخرج الكبير عبير الشرقاوي إنه سيتم تشييع مراسم جنازته من مسجد مصطفى محمود بعد صلاة الجمعة، على أن يتم الدفن في مقابر العائلة، بينما لم يتم تحديد موعد العزاء.

وطالبت الشرقاوي محبي والدها بالدعاء له بالرحمة.
أخرج الشرقاوي عددا كبيرا من المسرحيات الناجحة منها ما استمر عرضه لفترات طويلة على المسرح المصري مثل (دستور يا أسيادنا) و(عطية الإرهابية) و(قصة الحي الغربي)، كما شارك بالتمثيل في بعض الأعمال الفنية.

ومن أشهر ما أخرجه مسرحية (مدرسة المشاغبين) التي حققت نجاحا مدويا.
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