زوجها ممثل ولعبت أدوارا شريرة الى جانب "الزعيم".. وفاة ممثلة مصرية شهيرة

غيب الموت الفنانة المصرية القديرة عايدة عبد العزيز، مساء الخميس، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز الـ92 عاماً.



وقررت أسرة عايدة عبدالعزيز إقامة صلاة الجنازة على جثمانها عقب صلاة الجمعة اليوم، من مسجد الشرطة في الشيخ زايد، على أن تجري بعدها مراسم تشييع جثمانها إلى مثواها الأخير، في مقابر الأسرة بأكتوبر، بينما لم يتم تحديد موعد تلقي العزاء حتى الآن. وأعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر، من خلال لجنتها الطبية، وفاة عايدة عبد العزيز، بعد صراع مع المرض، دون الكشف عن تفاصيل بشأنه، لكنها كانت تعاني طوال السنوات الماضية من أمراض الشيخوخة والزهايمر في آن واحد.وقررت أسرة عايدة عبدالعزيز إقامة صلاة الجنازة على جثمانها عقب صلاة الجمعة اليوم، من مسجد الشرطة في الشيخ زايد، على أن تجري بعدها مراسم تشييع جثمانها إلى مثواها الأخير، في مقابر الأسرة بأكتوبر، بينما لم يتم تحديد موعد تلقي العزاء حتى الآن.

من هي عايدة عبد العزيز؟

الفنانة الراحلة عايدة عبدالعزيز عبدالرحمن، هي ممثلة مصرية، من مواليد 27 أكتوبر 1930، تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1959، وبدأت حياتها المهنية بالعمل في وزارة التربية والتعليم كمشرفة على تدريب الفرق المسرحية بالمدارس عقب إنهاء دراستها.

وفي عام 1962، سافرت عايدة عبد العزيز إلى لندن مع زوجها الفنان أحمد عبد الحليم، لاستكمال دراسته العليا في التمثيل والإخراج، فحصلت على دورة تدريبية هناك في الحركة المسرحية والصوت.