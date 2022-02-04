فنون ومشاهير

بعد التصريحات المثيرة للجدل في السياسة والحريات.. عباس النوري إلى المحاكم

Lebanon 24
04-02-2022 | 08:00
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فيما لا تزال تصريحات النجم السوري عباس النوري تُحدث ضجة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، أعلن المنتج الفني محمد قبنض أنه سيرفع دعوى قضائية ضد النوري بسبب خلاف بينهما في أحد المسلسلات.

وكشف صاحب شركة "قبنض" للإنتاج الفني في لقاء تلفزيوني أن الدعاوى بدأت بينهما، بعد شكوى قدّمها النوري الى المحكمة بسبب تراتبية اسمه على شارة أحد المسلسلات، مطالباً بمبلغ 800 مليون ليرة سورية كعطل وضرر، فردّ عليه المنتج بدعوة أخرى.

وعن رأيه بتصريحات النوري، الذي اشتهر بدور "أبو عصام" بمسلسل "باب الحارة"، والتي أثارت جدلاً واسعا في البلاد، قال قبنض: "عباس النوري ما بسمعله شي، شو ما حكي ما بسمعله".

وكانت تصريحات الفنان عباس النوري عن سوريا قد أثارت ضجة واسعة الأسبوع الماضي، بعدما تحدث في السياسة والحريات، ووصلت إلى حذف اللقاء الاذاعي نهائياً من كل حسابات المحطة، وأُجبر بعدها النوري على تقديم الاعتذار لكل من تضايق من تصريحه، مؤكداً أنه تم اجتزاء كلامه وإخراجه عن سياقه.
المصدر: لها
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