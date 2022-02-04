فنون ومشاهير

عبد المنعم عمايري محط اهتمام الجمهور بعد كلامه عن حبه الأول

Lebanon 24
04-02-2022 | 16:00
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كعادته تحدث النجم عبد المنعم عمايري بجرأة وصراحة عن أول قصة حب عاشها في حياته والتفاصيل التي لا يزال يتذكرها كأنها حدثت خلال فترة قصيرة.

وأكد خلال استضافته في أولى حلقات برنامج "كلام في الحب" مع النجمة المصرية يسرا عبر شاشة MBC أن أول قصة حبّ عاشها كانت عندما كان في الصف السادس الابتدائي، حيث كان مغرمًا بمعلمته.

وأشار إلى أن حبه لها في تلك الفترة كان بريئا، ولم يكن يستطيع التفكير في أي شيء آخر سواها، مشدداً على أنه لا يزال يتذكر رائحتها حتى الآن.

واعترف أيضاً أن أول حب حقيقي في حياته كان بفترة المراهقة، وعندما اعترف حينها لحبيبته بحبه لها، كان بغاية الخجل، وبمجرد أن قال لها كلمة "بحبك" غادر بسبب إحراجه وخوفه من ردّ فعلها ومن طريقة تقبلها للأمر، والأحاسيس المختلفة التي شعر بها.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع تصريحات الفنان السوري الجريئة والصادقة وأشادوا بعفويته في الحديث عن تفاصيل من حياته الشخصية، متمنيين له المزيد من النجاح والحب في حياته.
المصدر: لها
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