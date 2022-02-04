فنون ومشاهير

راغب علامة يشنّ هجوما على السياسيين: "كلكم عملاء وخونة وفاسدين"

Lebanon 24
04-02-2022 | 09:56
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هاجم الفنان راغب علامة السياسيين، وكتب عبر حسابه على "تويتر":
 
"على شاشات التلفزة اللبنانية وعلى كل المحطات كيفما برمت تشاهد السياسيين التابعين لمن خربوا وسرقوا ودمّروا الوطن والمواطن! بكل وقاحة وكل القرف يروّجون لأنفسهم ولزعاماتهم للانتخابات التي بالاساس خربت البلد
شو عندكم اكاذيب تخترعوها حتى تقنعونا بأنكم ابطال؟!
كلكم عملاء وخونة وفاسدين".
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