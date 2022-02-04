راغب علامة يشنّ هجوما على السياسيين: "كلكم عملاء وخونة وفاسدين"

هاجم الفنان راغب علامة السياسيين، وكتب عبر حسابه على "تويتر":

"على شاشات التلفزة اللبنانية وعلى كل المحطات كيفما برمت تشاهد السياسيين التابعين لمن خربوا وسرقوا ودمّروا الوطن والمواطن! بكل وقاحة وكل القرف يروّجون لأنفسهم ولزعاماتهم للانتخابات التي بالاساس خربت البلدشو عندكم اكاذيب تخترعوها حتى تقنعونا بأنكم ابطال؟!كلكم عملاء وخونة وفاسدين".