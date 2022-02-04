والدة ملكة جمال الولايات المتحدة تكسر حاجز الصمت بشأن انتحارها.. هذا ما حصل معها!

خرجت والدة شيسلي كريست، ملكة جمال الولايات المتحدة الأميركية السابقة، عن صمتها وكسرت هذا الحاجز لأول مرة، عقب وفاة ابنتها التي قيل إنها من قررت التخلص من حياتها.وكانت والدة شيسلي كريست قد تحدثت الخميس عن وفاة ابنتها، في بيان رسمي، وفي معرض الإشارة إلى تأكيد مكتب رئيس الأطباء الشرعيين في مدينة نيويورك بشأن سبب وفاة كريست، وقالت "سمبكنز" إن هذا السبب "غير حياتها إلى الأبد".وعقبت والدة ملكة جمال الولايات المتحدة الأميركية: "لم أكن أعرف أبداً أن الألم عميق.. أنا تغيرت إلى الأبد.. واليوم ما عرفته عائلتنا وأصدقاؤنا عن سبب وفاة ابنتي الحلوة، شيسلي، تم تأكيده رسمياً".واستطردت، قائلة: "بينما قد يكون من الصعب التصديق لكن هذا صحيح، شيزلي عاشت حياة عامة وخاصة، لكن في حياتها الخاصة كانت تتعامل مع الاكتئاب المرتفع، الذي أخفته عن الجميع، بمن فيهم أنا، أقرب من يثق بها، حتى وقت قصير جداً قبل وفاتها".وأضافت أنه بينما كريست ابنتها، التي كانت تسميها "أفضل صديقة"، لم تعش طويلاً، لكن كانت حياتها مليئة باللحظات والذكريات الجميلة معها.وأكدت أنها حالياً "تفتقد ضحكتها، كلماتها من الحكمة، حسها من الدعابة ومعانقتها الدائمة.. بل نفتقدها كلها وهي التي كانت جزءاً حيوياً من عائلتنا، ما يجعل هذه الخسارة أكثر تدميراً لنا".ووجهت رسالة لابنتها الراحلة، فقالت: "أنا أحبك كطفلة وابنة من كل قلبي.. نعم أفتقدك بشدة وأَعْرفُ أننا يوماً ما سَنَكُونُ سوياً مرة ثانيةً، وحتى ذلك الحين لك الراحة ارقدي في سلام".