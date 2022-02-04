فنون ومشاهير

والدة ملكة جمال الولايات المتحدة تكسر حاجز الصمت بشأن انتحارها.. هذا ما حصل معها!

Lebanon 24
04-02-2022 | 10:22
A-
A+
Doc-P-914929-637795922009270960.png
Doc-P-914929-637795922009270960.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
خرجت والدة شيسلي كريست، ملكة جمال الولايات المتحدة الأميركية السابقة، عن صمتها وكسرت هذا الحاجز لأول مرة، عقب وفاة ابنتها التي قيل إنها من قررت التخلص من حياتها.
وكانت والدة شيسلي كريست قد تحدثت الخميس عن وفاة ابنتها، في بيان رسمي، وفي معرض الإشارة إلى تأكيد مكتب رئيس الأطباء الشرعيين في مدينة نيويورك بشأن سبب وفاة كريست، وقالت "سمبكنز" إن هذا السبب "غير حياتها إلى الأبد".
وعقبت والدة ملكة جمال الولايات المتحدة الأميركية: "لم أكن أعرف أبداً أن الألم عميق.. أنا تغيرت إلى الأبد.. واليوم ما عرفته عائلتنا وأصدقاؤنا عن سبب وفاة ابنتي الحلوة، شيسلي، تم تأكيده رسمياً".
واستطردت، قائلة: "بينما قد يكون من الصعب التصديق لكن هذا صحيح، شيزلي عاشت حياة عامة وخاصة، لكن في حياتها الخاصة كانت تتعامل مع الاكتئاب المرتفع، الذي أخفته عن الجميع، بمن فيهم أنا، أقرب من يثق بها، حتى وقت قصير جداً قبل وفاتها".

وأضافت أنه بينما كريست ابنتها، التي كانت تسميها "أفضل صديقة"، لم تعش طويلاً، لكن كانت حياتها مليئة باللحظات والذكريات الجميلة معها.
وأكدت أنها حالياً "تفتقد ضحكتها، كلماتها من الحكمة، حسها من الدعابة ومعانقتها الدائمة.. بل نفتقدها كلها وهي التي كانت جزءاً حيوياً من عائلتنا، ما يجعل هذه الخسارة أكثر تدميراً لنا".
ووجهت رسالة لابنتها الراحلة، فقالت: "أنا أحبك كطفلة وابنة من كل قلبي.. نعم أفتقدك بشدة وأَعْرفُ أننا يوماً ما سَنَكُونُ سوياً مرة ثانيةً، وحتى ذلك الحين لك الراحة ارقدي في سلام".
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
11:00 | 2022-02-04
09:56 | 2022-02-04
08:00 | 2022-02-04
05:50 | 2022-02-04
05:00 | 2022-02-04
03:49 | 2022-02-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website