متى يعتزل هاني رمزي؟

تحدث الفنان المصري هاني رمزي عن قرار الاعتزال. وقال ضمن برنامج "سهرانين" الذي يقدمه الممثل أمير كرارة على قناة on،: "لو عطائي قل بفعل السن هعتزل، هقول كدة كفاية بدل ما أبهدل نفسي، هيبقى قرار مش بإيدي".