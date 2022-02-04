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فنون ومشاهير
متى يعتزل هاني رمزي؟
Lebanon 24
04-02-2022
|
13:19
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تحدث الفنان المصري هاني رمزي عن قرار الاعتزال. وقال ضمن برنامج "سهرانين" الذي يقدمه الممثل أمير كرارة على قناة on،: "لو عطائي قل بفعل السن هعتزل، هقول كدة كفاية بدل ما أبهدل نفسي، هيبقى قرار مش بإيدي".
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