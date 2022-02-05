فنون ومشاهير

أموال لا تحرقها النيران.. الكشف عن ثروة أحلام والمبلغ خيالي!

Lebanon 24
05-02-2022 | 02:00
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كشف موقع عالمي أجنبي عن ثروة الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي وتم تقديرها بمبلغ خيالي .

 

فقد ذكر موقع    Celebrity Net Worth أن ثروة أحلام تصل إلى 25 مليون دولار إلى جانب العديد من الممتلكات الخاصة بها، فهي لديها طائرة خاصة تسافر بها.

 

ولديها الكثير من المنازل والقصور بين دبي ولبنان وباريس ولندن

 

أسطول من السيارات تملكها أيضاً بين بورش ولامبرغيني وغيرها.

 

ومن المعروف أن أحلام تحب المجوهرات كثيراً فمثلاً في ألبومها الأخير تم تصميم العقد الذي ارتدته خصيصاً لها وهو يحتوي على الألماس وتبلغ قيمته 2 مليون دولار.

 

أحلام تصرف الكثير من الأموال على فنها وعلى ملابسها حيث تحرص دائماً على الفساتين الأنيقة والغالية الثمن ومن بينها فستان ارتدته في 2012 في برنامج أراب أيدول وتبلغ قيمته مليون و 300 ألف دولار.

المصدر: العرب
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