بعدما قالت انها لا تعرفه ولم تسمع عنه.. محمد رمضان يرد على نوال الزغبي بطريقة ساخرة! (فيديو)

أثارت الفنانة نوال الزغبي موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حلولها ضيفة مع الإعلامية أسما إبراهيم ضمن برنامج "حبر سري" عبر فضائية القاهرة والناس، بسبب تصريحها عن الفنان المصري محمد رمضان، حيث تجاهلته وزعمت أنها لا تعرفه ولم تسمع يوماً عنه، كما أنها لا تعرف حجم المتابعات التي يحصدها على موقع "يوتيوب" من خلال فيديو كليباته وأعماله الفنية.

الفنان محمد رمضان أعاد نشر الفيديو الذي ظهرت فيه نوال تتحدث عنه في رد عليها، وأرفقه بمقطع من فيديو كليب أغنيته الشهيرة Number 1، وظهر وهو يطلق الرصاص على فتاة في الكليب مع جزء من أغنية "مصباح علاء الدين" والتي يقول فيه: "اسأل عيلتك تقولك، بنشوفه من وراك".

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A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)





كما أرفق الفيديو بتعليق ساخر كاتبا: "حبيبتي ربنا يباركلك في صحتك وذاكرتك.. نورتي تلفزيون مصر".