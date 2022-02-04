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فنون ومشاهير
صور شبيه مايكل جاكسون تجتاح السوشيال ميديا.. وهكذا يردّ على الإنتقادات!
Lebanon 24
04-02-2022
|
21:30
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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لشبيه النجم العالمي مايكل جاكسون والملقب بفابيو جاكسون.
وجاكسون هو بريطاني واجه العديد من الاتهامات بإجراء جراحة تجميلية ليبدو مثل المغني الأميركي الراحل لكنه يؤكد دائماً أن الشبه طبيعي.
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