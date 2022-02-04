صور شبيه مايكل جاكسون تجتاح السوشيال ميديا.. وهكذا يردّ على الإنتقادات!

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لشبيه النجم العالمي مايكل جاكسون والملقب بفابيو جاكسون.

وجاكسون هو بريطاني واجه العديد من الاتهامات بإجراء جراحة تجميلية ليبدو مثل المغني الأميركي الراحل لكنه يؤكد دائماً أن الشبه طبيعي.