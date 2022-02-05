فستان إليسا بحفلها في هيوستن يعرضها لهجوم شرس.. "مش مناسب أبداً " (فيديو+صور)



وأطلت إليسا بفستان ذهبي قصير، وبأكمام طويلة، مكشوف عند منطقة الصدر، فيما تركت شعرها منسدلا على كتفها، لتبتعد عن الألوان الداكنة التي اعتمدتها في الفترة الأخيرة في حفلاتها.

هذه الإطلالة نالت حظًا وفيرًا من الانتقاد، رغم إشادة البعض بها، مشيرين إلى أن الفستان لم يناسبها، وبدا حجمه صغيرا عليها، فقد علقت متابعة: "مع إني بحبها بس للأسف اختياراتها أبدا مو صح“.

كما علقت صفحته تهتم بأزياء المشاهير على إنستغرام: ”هيدي أول مرة بتعتمد إليسا هالستايل من الفستان… ويا ريت بتكون آخر مرة.. اللون كتير حلو عليها وهي طالعة كتير حلوة…. هيدا الشي الوحيد الايجابي". تفاعل الجمهور مع إطلالة النجمة اللبنانية إليسا خلال حفلها الأول الذي أحيته في ولاية هيوستن ضمن جولتها الأميركية، وغلب على تعليقاتهم طابع الانتقاد والاستغراب من الفستان الذي ارتدته.وأطلت إليسا بفستان ذهبي قصير، وبأكمام طويلة، مكشوف عند منطقة الصدر، فيما تركت شعرها منسدلا على كتفها، لتبتعد عن الألوان الداكنة التي اعتمدتها في الفترة الأخيرة في حفلاتها.هذه الإطلالة نالت حظًا وفيرًا من الانتقاد، رغم إشادة البعض بها، مشيرين إلى أن الفستان لم يناسبها، وبدا حجمه صغيرا عليها، فقد علقت متابعة: "مع إني بحبها بس للأسف اختياراتها أبدا مو صح“.كما علقت صفحته تهتم بأزياء المشاهير على إنستغرام: ”هيدي أول مرة بتعتمد إليسا هالستايل من الفستان… ويا ريت بتكون آخر مرة.. اللون كتير حلو عليها وهي طالعة كتير حلوة…. هيدا الشي الوحيد الايجابي".

وأضافت: "الفستان مش مناسبها أبدا ومش لابقلها أبدا، وواضح إنه مش مقاسها وصغير عليها كتير. حتى إنها لابسة شي غلط تحته يا إما مشد غلط يا إما underwear غلط… عاطيين شكل مش زابط. الفستان بحد ذاته حلو و يمكن لو اختارته بمقاسها كان رح يطلع حلو عليها".

كما كتبت معلقة أخرى: "حلو عليها لو كان المقاس والطول الصح خساره فين اللي حوليها والستايلست تبعها معقوله محد ينبهها". و" الفستان مو على عمرها ولا على مقاسها ولا شي المفروض تكون أرقى في اللبس".

وقال متابع: "بالعكس الفستان وايد حلو بس مثل ما قلت القياس خطأ ولازم تلبس مشد عشان منطقة البطن بيطلع وايد حلو عليها".

كما جاء في تعليقات المتابعين: "هي محتاجة لحد يلبسها ويتابع مظهرها، زمان كانت كتير جميلة وانيقة وستايلها حلو"، و "فعلاً مش حلو عليها بالمرة مو زابط عليها"، و "كتيير غلط عليها هيك فستان بدا شي عريض من منطقة البطن يخفيها"، و "مش مقاسها أبدا".

فيما أشاد البعض بالفستان، وقالوا إن نجمتهم المحبوبة جميلة بكل حالاتها، منتقدين كل هذا التركيز على إطلالتها، والتصيّد في تفاصيله بشكل مبالغ فيه، فكتبت متابعة: " انا كثير حبيت والفستان كتير حلو وشيك وهي قمر".

وقدمت إليسا خلال الحفل مجموعة من أغانيها وسط تفاعل الجمهور معها، فغنت ”بيقولو صغير بلدي“ للمطربة فيروز، وقدّمت رقصتها الشهيرة التي ينتظرها الجمهور، وتصدّرت ”الترند“ على إثرها.

كما ستحيي النجمة اللبنانية حفلا جديدا في سان دييغو، وفي 11 من شباط الجاري في ديترويت، حيث ستحيي حفلات عيد الحب.