فنون ومشاهير

ماذا بين نبيلة عواد وزوجة هشام حداد؟ (صورة)

Lebanon 24
06-02-2022 | 08:00
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لاحظ المتابعون على "انستغرام"، أنّ الاعلاميّة في قناة الـ"ام تي في" نبيلة عواد، وزوجة الممثل الكوميديّ ومقدمّ البرامج هشام حداد، تحرصان على نشر الصور مع بعضهما، في إشارة إلى علاقة الصداقة التي تجمعهما مؤخرا. 
 
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