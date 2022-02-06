ماذا بين نبيلة عواد وزوجة هشام حداد؟ (صورة)

لاحظ المتابعون على "انستغرام"، أنّ الاعلاميّة في قناة الـ"ام تي في" نبيلة عواد، وزوجة الممثل الكوميديّ ومقدمّ البرامج هشام حداد، تحرصان على نشر الصور مع بعضهما، في إشارة إلى علاقة الصداقة التي تجمعهما مؤخرا.