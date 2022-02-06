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فنون ومشاهير
مذيعة الـ"أم تي في" بلوك جديد: "كل حياتي بحبّ الغرّة"! (صورة)
Lebanon 24
06-02-2022
|
03:03
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نشرت مقدمة البرنامج الصباجي على قناة الـ"أم تي في" رانيا زيادة أشقر، فيديو عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيه بـ"لوك" جديد، بالشعر الطويل مع الغرّة. وقالت "كل عمري بحبّ الغرّة".
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