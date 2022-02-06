مذيعة الـ"أم تي في" بلوك جديد: "كل حياتي بحبّ الغرّة"! (صورة)

نشرت مقدمة البرنامج الصباجي على قناة الـ"أم تي في" رانيا زيادة أشقر، فيديو عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيه بـ"لوك" جديد، بالشعر الطويل مع الغرّة. وقالت "كل عمري بحبّ الغرّة".