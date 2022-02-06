فنون ومشاهير

راغب علامة يقدم مفاجآت خاصة لجمهوره في عيد الحب

Lebanon 24
06-02-2022 | 11:00
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تستضيف الاعلامية أسما إبراهيم السوبر ستار راغب علامة  من برنامج حبر سري علي شاشة القاهرة والناس الخميس والجمعة 10 و11 شباط. 

أسرار خاصة 
ويتحدث راغب علامة خلال الحلقة عن العديد من الأسرار والكواليس في حياته، كما يقدم العديد من اغانيه الشهيرة خلال الحلقة.
حفل عيد الحب
على صعيد آخر، يستعد السوبر ستار راغب علامة ليقابل جمهوره بعيد الحب بالولايات المتحدة الأميركية ليقضي معهم سهرة خاصة على خشبة المسرح بهيوستن، ومن المقرر أن يقدم اغنية "ممكن أزعلك" لأول مرة على خشبة المسرح، والتي يستعد لطرحها خلال أيام.
المصدر: نواعم
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