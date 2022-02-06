راغب علامة يقدم مفاجآت خاصة لجمهوره في عيد الحب

تستضيف الاعلامية أسما إبراهيم السوبر ستار راغب علامة من برنامج حبر سري علي شاشة القاهرة والناس الخميس والجمعة 10 و11 شباط.أسرار خاصةويتحدث راغب علامة خلال الحلقة عن العديد من الأسرار والكواليس في حياته، كما يقدم العديد من اغانيه الشهيرة خلال الحلقة.حفل عيد الحبعلى صعيد آخر، يستعد السوبر ستار راغب علامة ليقابل جمهوره بعيد الحب بالولايات المتحدة الأميركية ليقضي معهم سهرة خاصة على خشبة المسرح بهيوستن، ومن المقرر أن يقدم اغنية "ممكن أزعلك" لأول مرة على خشبة المسرح، والتي يستعد لطرحها خلال أيام.