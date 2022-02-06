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فنون ومشاهير
فنانة عربية شابة تعلن عن إصابتها بسرطان الثدي
Lebanon 24
06-02-2022
|
16:00
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فاجأت فنانة عربية شابة متابعيها بإعلان إصابتها بسرطان الثدي، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع، متمنيين لها الصمود والقدرة على استعادة صحتها.
وضجت مواقع التواصل الإجتماعي خاصة في السودان بالخبر الحزين، عقب إعلان الفنانة السودانية منى مجدي عن معاناتها من المرض، حيث كتبت على صفحتها بفيسبوك رسالة مؤثرة: "انضممت لكثير من نساء بلادي المصابات بداء سرطان الثدي المحاربات، القويات، القادرات".
وتابعت: "بكل الإيمان أتقبل ابتلاء ربي وقدر الله ماشاء فعل.. رجاء محبة لكل النساء عليكم بالكشف المبكر والحمد لله والشكر لله على كل حال".
كما أعلنت أسرة منى إصابتها بمرض السرطان، كاشفة أنه تم تشخيص الحالة بأنه سرطان ثدي من الدرجة الثانية، وهو ما تفاعل معه محبيها بشكل واسع وسيطر الحزن على صفحات محبيها.
يذكر أن الفنانة الشابة من مدينة ود مدني وسط السودان، وعاشت متنقلة بينها وبين القاهرة حتى عادت للدراسة بكلية الموسيقى والدراما في الخرطوم، وغنت ضمن كورال الكلية، كما شاركت في البرنامج الجماهيري الرمضاني "أغاني وأغاني"، وهو ما فتح لها باب الشهرة والنجاح، وبدأت بعدها بإحياء الحفلات الجماهيرية وتقديم الأغاني المتنوعة.
المصدر: لها
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