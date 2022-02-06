فنون ومشاهير

هجوم على فنانة بعد حديثها عن الرضاعة الطبيعية: "أنا لست بقرة"

Lebanon 24
06-02-2022 | 14:00
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أثارت الفنانة بسمة جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاتها حول إرضاع ابنتها خلال لقائها ببرنامج تلفزيوني. 

وقالت بسمة، عن تفكيرها في رفض إرضاع ابنتها، قبل ولادتها قائلة: "أنا مش بقرة ولا أمارس دور البقرة في حياة حد". وهو الأمر الذي دعا عددا كبيراً من متابعي  السوشيال ميديا لانتقادها لهذه التصريحات.

وأضافت، أنها بعد الولادة تبدل الحال نهائيًا حيث أنها أرضّعت طفلتها نادية، طبيعيًّا لمدة عامين ليس كل ساعتين أو أربع أو ست ساعات لكن وقتما كانت تريد.

وتابعت: "كنت أرفض إن طفل ينام جنبي.. أنا بتقلب ونومي تقيل ومش عاوزة طفل ينام جنبي.. لما رجعت من المستشفى يوم الولادة كان سريرها جاهز علشان تنام لوحدها.. كنت فاكرة إن الحياة هتمشي كده لكني اكتشفت إنه مش حقيقي".

ولفتت إلى أنها أحبت طفلتها منذ اللحظة الأولى لكنّها لم تكن تعرف كيفية التحكم فيها، موضحة أن العامل الحاسم في ارتباطها بطفلتها تمثل في قضائهما فترة طويلة معاً.
المصدر: لها
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