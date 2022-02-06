نجوم ماتوا بالطريقة "الغريبة" نفسها بينهم فنانة وابنتها توفيتا في حوض الاستحمام.. فمن هم؟

تعرض عدد كبير من المشاهير في هوليوود للوفاة بنفس الطريقة "الغريبة"، ما أثار دهشة الجمهور، كونهم اعتادوا أن الأمور الغريبة تحدث في الحياة، لكن تزداد الغرابة عندما يموت نجمان بنفس الطريقة تقريباً.وفي السطور التالية، نتعرف إلى عدد من النجوم الذين رحلوا بطريقة متشابهة تماماً، بين التعرض للموت عن طريق إطلاق النار أمام منازلهم، أو الوفاة بسبب نوبة قلبية، وغيرهما من الأسباب التي أدت للوفاة:* ويتني هيوستن وبوبي كرستينا براونمن المحزن أن تموت الأم والابنة على حد سواء، خاصةً إذا كان ذلك بطريقة مماثلة، حيث وجدت مغنية البوب والممثلة الأميركية ويتني هيوستن، متوفاة في حوض الاستحمام في أحد الفنادق بتاريخ 2012.وفي يناير من عام 2015، تم العثور على ابنة هيوستن، متوفاة أيضاً في حوض الاستحمام، ولكن هذه المرة في منزلها، وعندما جرى نقلها إلى المستشفى، حاولوا إسعافها ولكنها دخلت في غيبوبة واستمرت فيها حتى رحلت عن عالمنا في 2015.

* بول ووكر وجيمس دينتوفي الممثل بول ووكر في حادث سيارة مروع، في 30 تشرين الثاني 2013، لكنه لم يكن أول نجم في هوليوود يموت في حادث سيارة، حيث عانى أيضاً الممثل جيمس دين من حادث سيارة قاتل، وتوفي في 30 ايلول 1955.* برنس وتوم بيتيلم يتقاسم المغني برنس، وتوم بيتي، موهبة استثنائية للموسيقى فقط، لكنهما أيضاً تقاسما إدمان الألم، حيث تم العثور على المغني الأميركي الشهير برنس روجر نيلسون، المعروف باسمه الفني "برنس"، ميتاً في المنزل في 21 نيسان 2016، بعد تناوله جرعة زائدة من مادة مخدرة.كما تم العثور على المغني توم بيتي متوفى في المنزل في 2 تشرين الاول 2017، بعد جرعة زائدة على الحاجة من مادة غير مرغوب تناولها أيضاً.* هيث ليدجر وكوري مونتيثتوفي الممثل الأسترالي البالغ من العمر 28 عاماً في العام 2008، وتبين حصوله على جرعة زائدة من مزيج من الأدوية من خلال وصفة طبية، ووجد ميتاً في المنزل.وفي 13 تموز من عام 2013، صدم كوري مونتيث العالم بوفاته، عندما وجد في غرفته بعد حصوله على جرعة زائدة من خليط من المواد الدوائية.* بريتني مورفي وكوري هايمتم العثور على الممثلة بريتني مور متوفاة في حمامها في 20 ايلول 2009، وكان سبب الوفاة هو "الالتهاب الرئوي الحاد، مع وجود فقر الدم، بالإضافة إلى وصفة طبية وأدوية OTC كعوامل مساهمة".كما توفيت نجمة "الأولاد الضائعون" كوري هايم، في ظل ظروف مماثلة بسبب الالتهاب الرئوي، وغيره من المشاكل المرتبطة بالقلب، في العاشر من اذار 2010.* مايكل هاتشنس وديفيد كرادينتم العثور على مايكل هاتشنس ميتاً في غرفة فندق في سيدني بأستراليا، في 22 تشرين الثاني 1997، حيث أقر الطبيب الشرعي بأنه من تخلص من حياته، جراء تناوله مواد غير مرغوب فيها، وقيل إنه يعتقد أن هاتشانس توفي عن طريق الخطأ من "الاختناق الذاتي".ورحل ديفيد كرادين، في 3 تموز 2009، وعثر أيضاً عليه ميتاً بغرفة فندق في بانكوك في تايلاند، حيث مات من الاختناق أيضاً.* دوروثي ستراتن وفيل هارتمانأطلق النار على دوروثي ستراتن، وتوفيت على يد زوجها بول سنيدر (الذي قتل نفسه آنذاك)، في الرابع عشر من اب 1980، وكان للممثل فيل هارتمان وفاة مأساوية مماثلة، حيث قتل بالرصاص من قبل زوجته، عندما كان في سريره، في 28 ايار 1998.