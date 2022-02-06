فنون ومشاهير

نجوم ماتوا بالطريقة "الغريبة" نفسها بينهم فنانة وابنتها توفيتا في حوض الاستحمام.. فمن هم؟

Lebanon 24
06-02-2022 | 08:20
A-
A+
Doc-P-915511-637797503465331920.jpg
Doc-P-915511-637797503465331920.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعرض عدد كبير من المشاهير في هوليوود للوفاة بنفس الطريقة "الغريبة"، ما أثار دهشة الجمهور، كونهم اعتادوا أن الأمور الغريبة تحدث في الحياة، لكن تزداد الغرابة عندما يموت نجمان بنفس الطريقة تقريباً.
وفي السطور التالية، نتعرف إلى عدد من النجوم الذين رحلوا بطريقة متشابهة تماماً، بين التعرض للموت عن طريق إطلاق النار أمام منازلهم، أو الوفاة بسبب نوبة قلبية، وغيرهما من الأسباب التي أدت للوفاة:

* ويتني هيوستن وبوبي كرستينا براون
من المحزن أن تموت الأم والابنة على حد سواء، خاصةً إذا كان ذلك بطريقة مماثلة، حيث وجدت مغنية البوب والممثلة الأميركية ويتني هيوستن، متوفاة في حوض الاستحمام في أحد الفنادق بتاريخ 2012.
وفي يناير من عام 2015، تم العثور على ابنة هيوستن، متوفاة أيضاً في حوض الاستحمام، ولكن هذه المرة في منزلها، وعندما جرى نقلها إلى المستشفى، حاولوا إسعافها ولكنها دخلت في غيبوبة واستمرت فيها حتى رحلت عن عالمنا في 2015.
 
* بول ووكر وجيمس دين
توفي الممثل بول ووكر في حادث سيارة مروع، في 30 تشرين الثاني 2013، لكنه لم يكن أول نجم في هوليوود يموت في حادث سيارة، حيث عانى أيضاً الممثل جيمس دين من حادث سيارة قاتل، وتوفي في 30 ايلول 1955.


* برنس وتوم بيتي
لم يتقاسم المغني برنس، وتوم بيتي، موهبة استثنائية للموسيقى فقط، لكنهما أيضاً تقاسما إدمان الألم، حيث تم العثور على المغني الأميركي الشهير برنس روجر نيلسون، المعروف باسمه الفني "برنس"، ميتاً في المنزل في 21 نيسان 2016، بعد تناوله جرعة زائدة من مادة مخدرة.
كما تم العثور على المغني توم بيتي متوفى في المنزل في 2 تشرين الاول 2017، بعد جرعة زائدة على الحاجة من مادة غير مرغوب تناولها أيضاً.

* هيث ليدجر وكوري مونتيث
توفي الممثل الأسترالي البالغ من العمر 28 عاماً في العام 2008، وتبين حصوله على جرعة زائدة من مزيج من الأدوية من خلال وصفة طبية، ووجد ميتاً في المنزل.
وفي 13 تموز من عام 2013، صدم كوري مونتيث العالم بوفاته، عندما وجد في غرفته بعد حصوله على جرعة زائدة من خليط من المواد الدوائية.


* بريتني مورفي وكوري هايم
تم العثور على الممثلة بريتني مور متوفاة في حمامها في 20 ايلول 2009، وكان سبب الوفاة هو "الالتهاب الرئوي الحاد، مع وجود فقر الدم، بالإضافة إلى وصفة طبية وأدوية OTC كعوامل مساهمة".
كما توفيت نجمة "الأولاد الضائعون" كوري هايم، في ظل ظروف مماثلة بسبب الالتهاب الرئوي، وغيره من المشاكل المرتبطة بالقلب، في العاشر من اذار 2010.

* مايكل هاتشنس وديفيد كرادين
تم العثور على مايكل هاتشنس ميتاً في غرفة فندق في سيدني بأستراليا، في 22 تشرين الثاني  1997، حيث أقر الطبيب الشرعي بأنه من تخلص من حياته، جراء تناوله مواد غير مرغوب فيها، وقيل إنه يعتقد أن هاتشانس توفي عن طريق الخطأ من "الاختناق الذاتي".
ورحل ديفيد كرادين، في 3 تموز 2009، وعثر أيضاً عليه ميتاً بغرفة فندق في بانكوك في تايلاند، حيث مات من الاختناق أيضاً.

* دوروثي ستراتن وفيل هارتمان
أطلق النار على دوروثي ستراتن، وتوفيت على يد زوجها بول سنيدر (الذي قتل نفسه آنذاك)، في الرابع عشر من اب 1980، وكان للممثل فيل هارتمان وفاة مأساوية مماثلة، حيث قتل بالرصاص من قبل زوجته، عندما كان في سريره، في 28 ايار 1998. 
المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:23 | 2022-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:05 | 2022-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:57 | 2022-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:21 | 2022-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:07 | 2022-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
11:00 | 2022-02-06
10:30 | 2022-02-06
09:00 | 2022-02-06
08:00 | 2022-02-06
07:30 | 2022-02-06
05:45 | 2022-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website