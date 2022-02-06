فنون ومشاهير

ماريتا الحلاني: لا أعيش قصة حب.. وهكذا هي طبيعة علاقتي بوالدي

Lebanon 24
06-02-2022 | 07:30
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أكدت ماريتا الحلاني أنها لا تعيش قصة حب في الوقت الحالي، ولا يوجد شخص مميز في حياتها، إذ ليس من الضروري أن تعيش قصة حب حتى تغني أو تكتب عنه. فالتمثيل حالة والحب حالة، ومن الممكن أن تمر ساعة تشعر بها أنها مغرمة بممثل ما، في مسلسل أو فيلم تتابعه. 
وعلى الصعيد الشخصي، تحدثت ماريتا عن علاقتها بوالدها الفنان عاصي الحلاني قائلة: "علاقتي أنا وياه كتير أب وبنتو وقليل ما نحكي بالشغل". وأكدت أنها تحب هذه العلاقة كثيرا؛ إذ تخبره بكل شيء يخصها، ويحرص هو على سعادتها ودلالها دائماً. 
وأضافت أن علاقتها مع والدتها كوليت مختلفة، فهي صديقتها وتخبرها كل التفاصيل التي تمر بها، وتأخذ رأيها في الكثير من الأمور. 
المصدر: فوشيا
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