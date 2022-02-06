فنان شهير يثير السخرية بارتدائه ملابس نسائية ضيقة! (صورة)

فوجئ الجمهور بالشكل الذي ظهر عليه الفنان المصري سعد الصغيّر خلال الساعات القليلة الماضية، جعله يتصدر الترند على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أطل مرتديًا ملابس نسائية ضيقة.وأحدث الصغير حالة سخرية واسعة بين المتابعين، متسائلين عن السبب الذي دعاه للظهور بهذه الطريقة النسائية، وبوجه طغى عليه مكياج صارخ.واتضح أن الصور المنشورة هي شخصية الفنان المصري التي يؤديها في مسرحية ”كازانوفا“ التي تعرض هذه الأيام في موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية.ويشارك في المسرحية كل من حسن الراداد، عمرو يوسف، نسرين طافش، حمدي المرغني، هالة فاخر، ياسر الطوبجي، سليمان عيد، وسعد الصغير، ومن كتابة ضياء محمد وإخراج هشام عطوة.وتعد المسرحية واحدة من مجموعة مسرحيات تقام ضمن فعاليات الموسم، وتدور أحداثها في المستقبل، وتحديدًا في عام 2100، حيث تختلف معايير الجمال ومقاييسه، حتى يصبح كازانوفا الرجل غير الوسيم؛ أجمل رجل في العالم، ليستغل ذلك الجمال في خداع النساء واستغلالهن من أجل الحصول على مكاسب مالية ضخمة.