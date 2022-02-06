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فنون ومشاهير
هكذا ردّت أصالة على منتقدي تصرفاتها الجريئة مع زوجها
Lebanon 24
06-02-2022
|
23:00
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بعد الانتقادات التي تعرضت لها بسبب قبلاتها لزوجها العراقي فائق حسن، وجهت النجمة أصالة نصري رسالة عفوية لتوضيح موقفها من هذه التعليقات القاسية.
ونشرت النجمة السورية تغريدة عبر موقع "تويتر" كشفت عن رأيها في تلك الانتقادات وكتبت: "ما عندي وقت رد على أقليّه ترى في الإنتقاد طريقه للتعبير، وبالتّالي بشوف المُنتقد فاضي مو ملاقي شي يشغله وعلى قول ستّي الله يرحمها ( الفاضي بيعمل قاضي)"
وأضافت: "الله يشغلنا بالعمل وبإسعاد حالنا والنّاس ليكون لحياتنا معنى .. نهاركم سعيد".
تفاعل الجمهور بشكل واسع مع تغريدة أصالة وموقفها الصريح، ودافع عنها الكثير منهم، معتبرين أن من حقها أن تقوم بأي شيء وبأن كل تصرفاته العلنية على المسرح أو في المناسبات يعود لكونها في غاية العفوية والتلقائية أمام الجمهور.
وكانت أصالة قد واجهت بعض الانتقادات بسبب طريقة تعبيرها عن حبها لزوجها أمام الكاميرات في الفترة الماضية، متهمين إياها بمحاولاتها المستمرة لإثارة الجدل وتسليط الضوء على حياتها الشخصية.
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