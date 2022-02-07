ستاثام ووايتلي يستقبلان طفلهما الثاني

رُزق النجم الأميركي العالمي جيسون ستاثام (54 عاماً)، مولوده الجديد من الممثلة البريطانية وعارضة الأزياء العالمية روزي وايتلي.وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، في تقريرها، أن وايتلي أنجبت طفلاً، وأنها وطفلها بصحة جيدة.وكانت روزي أعلنت عن حملها منذ 8 أشهر ونصف الشهر عبر حسابها الرسمي بموقع إنستغرام.يذكر أن علاقة روزي وجيسون بدأت منذ عام 2010، وله منها طفل اسمه جاك (4 أعوام)، وأعلنا خطبتهما عام 2016، ولم يعلنا زواجهما حتى الآن.يأتي هذا بالتزامن مع انشغال الفنان ستاثام بتصوير الجزء الثاني من سلسلة أفلام الأكشن والإثارة Meg، وذلك بعد نجاح الجزء الأول الذي عرض عام 2018 وحقق تفوقا كبيرا في دور العرض السينمائي بإيرادات وصلت إلى أكثر من نصف مليار دولار.