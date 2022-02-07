اليسا ترقص بحماس حافية القدمين.. وفتحة فستانها كشفت الكثير! (فيديو)

أحيت الفنانة اليسا مؤخرا حفلا في سان دييغو الأميركية وذلك ضمن جولتها التي تقوم بها في الولايات المتحدة الاميركية.

وانتشر فيديو لاليسا من الحفل ظهرت فيه وهي ترقص بحماس على المسرح حافية القدمين.

وارتدت اليسا فستانا أسود ناعما، يتميز بكتف واحد وبفتحة تصل لأعلى الساق، وقد وضعها في موقف محرج اذ انها عندما كانت ترقص بحماسة الكشف الكثير.