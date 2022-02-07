فنون ومشاهير

نادين نسيب نجيم تحتفل اليوم بعيد ميلادها.. كم أصبح عمرها؟

Lebanon 24
07-02-2022 | 04:21
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يُصادف اليوم 7 شباط عيد ميلاد الممثلة نادين نسيب نجيم.

 

نادين ولدت في 7 شباط 1984 أي يصبح عمرها (38 سنة). هي ممثلة وعارضة أزياء لبنانية، وحاملة لقب ملكة جمال لبنان لعام 2004، كما تحمل الجنسية التونسية نسبة لوالدتها.

 

درست إدارة الأعمال ونالت إجازة من كلية إدارة الأعمال في لبنان. بدأت في عرض الأزياء في سن السادسة عشرة، شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان عام 2004 وكان ضمن تلفزيون الواقع في التلفزيون اللبناني الذي حدث لأول مرة في تاريخ مسابقة ملكة جمال لبنان، حصدت اللقب بعد فوزها على منافستها لاميتا فرنجية، تأهلت بعدها للمشاركة في الكثير من المسابقات العالمية وحصلت على جائزة أجمل وجه.

 

دخلت مجال التمثيل عندما رشحها الكاتب شكري أنيس فاخوري في عام 2009 للمشاركة في مسلسل "خطوة حب" ليكون تجربتها التمثيلية الأولى حيث حصلت على جائزة الموريكس دور لعام 2010. شاركت بعدها في عدد كبير من المسلسلات التلفزيونية بشكل سنوي، وظهرت في عدد من الأفلام اللبنانية.

 

تزوجت في 16 حزيران 2012 من هادي الأسمر بعد قصة حب دامت لشهور، رزقت منه بولدين هما "هافن" عام 2013 و"جيوفاني" عام 2014، وفي أيلول 2019 أعلنت عن انفصالهما بشكل ودي.

 

 

 

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
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