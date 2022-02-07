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فنون ومشاهير
تعرض لازمة صحيّة... وفاة مخرج شهير في المستشفى عن 75 عاما (صورة)
Lebanon 24
07-02-2022
|
11:00
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أعلنت وسائل الإعلام المصرية وفاة المخرج المصري أحمد يحيى عن عمر ناهز 75 عاما، داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، إثر أزمة صحية تعرض لها.
وكتب معتز يحيى، شقيقه الأكبر، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "انتقل إلى رحمة الله أخي الأكبر ووالدي الثاني المخرج أحمد يحيى.. الرجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة".
ويعد أحمد يحيى، مخرجا وكاتب سيناريو بدأ حياته الفنية منذ الصغر، إذ وقف أمام العندليب الراحل عبدالحليم حافظ، كممثل في فيلمي "حكاية حب" و"البنات والصيف"، وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للسينما عام 1968 شعبة إخراج، وعمل مساعد مخرج مع كل من المخرج حلمي حليم وأشرف فهمى وحسين كمال ومحمد عبد العزيز.
ويعتبر المخرج أحمد يحيى، من أهم المخرجين في جيله، ووصفه النقاد بخليفة المخرج الراحل عز الدين ذو الفقار، كما حاز على العديد من الجوائز، واعتبره رشدي أباظة وفريد شوقي مخرجهما المفضل. ويعتبر أحمد يحيى، من المخرجين الذين اهتموا بتحويل النصوص الأدبية العربية والعالمية، إلى أفلام، ومن أبرز أعماله كراكون في الشارع، وحتى لا يطير الدخان.
المصدر: روسيا اليوم
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