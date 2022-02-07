فنون ومشاهير

حورية فرغلي تشاهد عفاريت في شقتها: "شفت ولد وبنت" (فيديو)

Lebanon 24
07-02-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-915872-637798484716490713.jpg
Doc-P-915872-637798484716490713.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت الفنانة المصرية حورية فرغلي عن تعرضها لحادث غريبة بعد انتقالها للسكن في شقة "موسيقار الأجيال" محمد عبد الوهاب في حي الزمالك.

وتحدثت فرغلي في مقابلة مع برنامج It’s Showtime المذاع عبر قناة "CBC" عن هذه التجربة فقالت: "في البداية كنت أسكن في الدور الـ 17 في نفس العمارة، وأعرف أن شقة محمد عبد الوهاب في الدور الـ 13 مغلقة، وعلمت من الأمن أنها معروضة للبيع، واتفقت على مقابلة المالك ابن الأستاذ محمد عبد الوهاب".

وأضافت: "غيّرت الديكور وكل شيء في الشقة، مثل الأرضيات القديمة من الباركيه وغرفة السفرة، وأخذ أصحاب الشقة الأشياء التي تخصّهم، وحوّلتها من 4 غرف إلى غرفتين، جناح كبير خاص بي وغرفة للضيوف".

وتابعت: "ما فيش عفاريت في الشقة، لكن أنا شوفت ولد وبنت ومساعدتي شافت نفس الشيء، وهما مش مؤذيين ومش بنشوفهم كتير، ودايماً مشغّلة قرآن وأصلي في البيت".
 
المصدر: لها
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2022-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:31 | 2022-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:31 | 2022-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:13 | 2022-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:00 | 2022-02-07
11:00 | 2022-02-07
08:19 | 2022-02-07
08:00 | 2022-02-07
06:28 | 2022-02-07
05:00 | 2022-02-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website