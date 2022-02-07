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فنون ومشاهير
حورية فرغلي تشاهد عفاريت في شقتها: "شفت ولد وبنت" (فيديو)
Lebanon 24
07-02-2022
|
16:00
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كشفت الفنانة المصرية حورية فرغلي عن تعرضها لحادث غريبة بعد انتقالها للسكن في شقة "موسيقار الأجيال" محمد عبد الوهاب في حي الزمالك.
وتحدثت فرغلي في مقابلة مع برنامج It’s Showtime المذاع عبر قناة "CBC" عن هذه التجربة فقالت: "في البداية كنت أسكن في الدور الـ 17 في نفس العمارة، وأعرف أن شقة محمد عبد الوهاب في الدور الـ 13 مغلقة، وعلمت من الأمن أنها معروضة للبيع، واتفقت على مقابلة المالك ابن الأستاذ محمد عبد الوهاب".
وأضافت: "غيّرت الديكور وكل شيء في الشقة، مثل الأرضيات القديمة من الباركيه وغرفة السفرة، وأخذ أصحاب الشقة الأشياء التي تخصّهم، وحوّلتها من 4 غرف إلى غرفتين، جناح كبير خاص بي وغرفة للضيوف".
وتابعت: "ما فيش عفاريت في الشقة، لكن أنا شوفت ولد وبنت ومساعدتي شافت نفس الشيء، وهما مش مؤذيين ومش بنشوفهم كتير، ودايماً مشغّلة قرآن وأصلي في البيت".
المصدر: لها
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