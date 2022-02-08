فنون ومشاهير

سمّاه "ريان"... محمد عساف يرزق بمولود جديد

Lebanon 24
08-02-2022 | 05:00
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أعلن المطرب الفلسطيني محمد عساف أنه رزق بمولود جديد أسماه ريان.

وكتب محمد عساف عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي Facebook: {الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا}
الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركًا على ما وهبنا وأتم ولادة زوجتي على خير وسلام. قبل عدة أيام رزقني الله بمولود أسميته ريان أسال الله أن ينفعنا به ويجعله من البارين.
 
وأطلق محمد عساف قبل أيام أول أغانيه باللهجة الصعيدية المصرية "أنا العاشق"، من كلمات هالة علي، ألحان محمود الخيامي، توزيع طارق عبدالجابر، وكليب الأغنية من إخراج نيكولا طبال، وإنتاج بلاتينيوم ريكوردز، وتم تصويره في دبي.
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