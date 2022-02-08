لقصر قامته.. فنان مشهور يخسر دوره في هذا مسلسل





ووفقًا لموقع "إنسايدر"، أثار اختيار الممثل توم كروز لأداء شخصية جاك ريتشر في فيلم Jack Reacher "جاك ريتشر" هجوم الجمهور، بسبب قصر قامته، مما اضطر صناع المسلسل للجوء لبديل.





وذكر الموقع، أن الخيار وقع على الممثل آلان ريتشون، الذي يقترب طوله من 190 سم، لتأدية دور جاك ريتشر في مسلسل Reacher، الذي يعرض على منصة أمازون حاليًا. اعجب الكاتب الإنجليزي لي تشايلد، مؤلف روايات جاك ريتشر، بقرار اختيار ممثلا بديلا للنجم توم كروز في المسلسل المأخوذ عن رواياته.ووفقًا لموقع "إنسايدر"، أثار اختيار الممثل توم كروز لأداء شخصية جاك ريتشر في فيلم Jack Reacher "جاك ريتشر" هجوم الجمهور، بسبب قصر قامته، مما اضطر صناع المسلسل للجوء لبديل.وذكر الموقع، أن الخيار وقع على الممثل آلان ريتشون، الذي يقترب طوله من 190 سم، لتأدية دور جاك ريتشر في مسلسل Reacher، الذي يعرض على منصة أمازون حاليًا.





وأضاف الموقع، أن توم كروز نجح في التفوق على دواين جونسون "ذا روك" والفوز بدور "ريتشر"، رغم طول قامة "ذا روك".



ويدور مسلسل "ريتشر"، حول جاك ريتشر الذي ألقي القبض عليه في تهمة قتل، لكن الشرطة بحاجة إلى مساعدته في قضية معقدة. واشار الموقع، الى أن شخصية ريتشر في الرواية، تتسم بمواصفات محددة، فهو طويل الذراعين والرجلين، في حين لا يتجاوز طول "كروز" 170 سم.وأضاف الموقع، أن توم كروز نجح في التفوق على دواين جونسون "ذا روك" والفوز بدور "ريتشر"، رغم طول قامة "ذا روك".ويدور مسلسل "ريتشر"، حول جاك ريتشر الذي ألقي القبض عليه في تهمة قتل، لكن الشرطة بحاجة إلى مساعدته في قضية معقدة.

ولعب "كروز" الدور في سلسلة أفلام "جاك ريتشر"، عامي: 2012 و2016، حيث لعب دور ضابط العسكرية، لكن الجمهور لم ير أنه مناسبا جسمانيًا للدور، وتلقى انتقادات كثيرة إبانها.