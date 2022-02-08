فنون ومشاهير

لقصر قامته.. فنان مشهور يخسر دوره في هذا مسلسل

Lebanon 24
08-02-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-916042-637799005779857944.jpg
Doc-P-916042-637799005779857944.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعجب الكاتب الإنجليزي لي تشايلد، مؤلف روايات جاك ريتشر، بقرار اختيار ممثلا بديلا للنجم توم كروز في المسلسل المأخوذ عن رواياته.

ووفقًا لموقع "إنسايدر"، أثار اختيار الممثل توم كروز لأداء شخصية جاك ريتشر في فيلم Jack Reacher "جاك ريتشر" هجوم الجمهور، بسبب قصر قامته، مما اضطر صناع المسلسل للجوء لبديل.


وذكر الموقع، أن الخيار وقع على الممثل آلان ريتشون، الذي يقترب طوله من 190 سم، لتأدية دور جاك ريتشر في مسلسل Reacher، الذي يعرض على منصة أمازون حاليًا.
 
واشار الموقع، الى أن شخصية ريتشر في الرواية، تتسم بمواصفات محددة، فهو طويل الذراعين والرجلين، في حين لا يتجاوز طول "كروز" 170 سم.

وأضاف الموقع، أن توم كروز نجح في التفوق على دواين جونسون "ذا روك" والفوز بدور "ريتشر"، رغم طول قامة "ذا روك".

ويدور مسلسل "ريتشر"، حول جاك ريتشر الذي ألقي القبض عليه في تهمة قتل، لكن الشرطة بحاجة إلى مساعدته في قضية معقدة.
 
ولعب "كروز" الدور في سلسلة أفلام "جاك ريتشر"، عامي: 2012 و2016، حيث لعب دور ضابط العسكرية، لكن الجمهور لم ير أنه مناسبا جسمانيًا للدور، وتلقى انتقادات كثيرة إبانها.

المصدر: العين
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
13:26 | 2022-02-08
13:21 | 2022-02-08
13:13 | 2022-02-08
13:06 | 2022-02-08
13:03 | 2022-02-08
12:59 | 2022-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website