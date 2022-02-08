فنون ومشاهير

بعد انفصالها عن سعد الصغير... برلنتي عامر تفتح النار على زوجته الأولى: يا طنط

Lebanon 24
08-02-2022 | 04:00
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كشفت الفنانة برلنتي عامر، طليقة المطرب الشعبي سعد الصغير، تفاصيل الهجوم الذي تعرضت له من الزوجة الأولى للمطرب.
 
وقالت «عامر»، في منشور لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «والله مش عارفة الست دي عايزة مني إية عاملة جروب للستات بتقولهم ادخلوا اشتموها في الكومنتات وقولولها إنتي شبه مش عارفة مين».

وتابعت: «طيب حضرتك شبه مين، سابك وجيه اتجوزني ليه! علشان أنا قمر وصغيرة وأحلى منك يا طنط، طيب أنا سبتهولك أبعدي عني بقى هتموتي مني كمان بعد ما سبته».

برلنتي عامر الزوجة الثانية للمطرب سعد الصغير أعلنت، مساء أمس الأحد، انفصالها بشكل رسمي عن زوجها، وكتبت منشورًا عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «كل الحب والتقدير لشخص سعد الصغير تم الانفصال بيني وبين سعد طلاقًا نهائيًا».
المصدر: المصري اليوم
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