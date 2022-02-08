من جديد ولعت بينهما.. بعدما سخر محمد رمضان منها نوال الزغبي ترد عليه بتعليق ناري!

ردت الفنانة نوال الزغبي على سخرية الفنان المصري محمد رمضان منها بسبب تصريحاتها التي قالت فيها انها لا تعرفه، ولم تسمع أغانيه من قبل.

وكتبت نوال تغريدة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قالت فيها: "إن لم ترفعك أخلاقك فلن يرفعك منصبك، فإذا فقدتها لا تنتظر الاحترام".

وسخر الفنان محمد رمضان مؤخرا من تصريحات نوال الزغبي التي أدلت بها خلال استضافتها ببرنامج "حبر سري" الذي يذاع على شاشة القاهرة والناس، وقالت فيها: "والله معرفش محمد رمضان، ولا شوفتوا ولا مرة ولا سمعتلوا ولا أغنية".

ونشر رمضان فيديو من حلقة نوال الزغبي في البرنامج، وعلق ساخرا: "حبيبتي ربنا يباركلك في صحتك وذاكرتك.. نورتي تليفزيون مصر".

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A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)



