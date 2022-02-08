فنون ومشاهير

ديميت أوزدمير تردّ على هاندا آرتشيل بفرصة ثانية

Lebanon 24
08-02-2022 | 11:00
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ما زالت الأخبار تتردد حيال ديميت أوزدمير وهاندا آرتشيل والغيرة المشتعلة بينهما وسبب انفصال هاندا عن كرم لغيرتها من ديميت، فهل تصرّف ديميت الأخير الذي تصدر وسائل الصحافة والإعلام التركية بسبب هذه الشائعات؟

فرصة ثانية
نشرت صحيفة الحريات التركية أن ديميت أوزدمير التي كانت قد انفصلت عن حبيبها أوزهان كوتش قبل فترة ليست طويلة تصالحت معه قبل أيام، وقرر الثنائي إعطاء علاقتهما فرصة ثانية، فيما علّق البعض على تصرف ديميت بعد الشائعات التي انتشرت خلال الفترة الماضية خاصة أن ديميت معروف أنها تجذب كل من يعمل أمامها في أي عمل فني.
والمعروف أن كرم بوسين رشح لبطولة مسلسل "بيني وبين الدنيا" على شاشة منصة ديزني ليجمعه في عمل رومانسي قوي مع ديميت أوزدمير بطلة العمل، ولكنه اعتذر قبل أيام بعد توتر العلاقة بينه وبين هاندا التي اعتذرت عن بطولة نفس العمل للمشاهد الجريئة ضمن أحداثه، وحلّ مكانه بورا جولسوي الذي تعاقد على بطولة العمل قبل أيام وفقاً لما نشرته المواقع والصحف التركية.
المصدر: نواعم
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