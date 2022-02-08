15
o
بيروت
13
o
طرابلس
11
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
12
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
12
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
ديميت أوزدمير تردّ على هاندا آرتشيل بفرصة ثانية
Lebanon 24
08-02-2022
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ما زالت الأخبار تتردد حيال ديميت أوزدمير وهاندا آرتشيل والغيرة المشتعلة بينهما وسبب انفصال هاندا عن كرم لغيرتها من ديميت، فهل تصرّف ديميت الأخير الذي تصدر وسائل الصحافة والإعلام التركية بسبب هذه الشائعات؟
فرصة ثانية
نشرت صحيفة الحريات التركية أن ديميت أوزدمير التي كانت قد انفصلت عن حبيبها أوزهان كوتش قبل فترة ليست طويلة تصالحت معه قبل أيام، وقرر الثنائي إعطاء علاقتهما فرصة ثانية، فيما علّق البعض على تصرف ديميت بعد الشائعات التي انتشرت خلال الفترة الماضية خاصة أن ديميت معروف أنها تجذب كل من يعمل أمامها في أي عمل فني.
والمعروف أن كرم بوسين رشح لبطولة مسلسل "بيني وبين الدنيا" على شاشة منصة ديزني ليجمعه في عمل رومانسي قوي مع ديميت أوزدمير بطلة العمل، ولكنه اعتذر قبل أيام بعد توتر العلاقة بينه وبين هاندا التي اعتذرت عن بطولة نفس العمل للمشاهد الجريئة ضمن أحداثه، وحلّ مكانه بورا جولسوي الذي تعاقد على بطولة العمل قبل أيام وفقاً لما نشرته المواقع والصحف التركية.
المصدر: نواعم
تابع
الأكثر قراءة
من اليونان إلى لبنان.. استعدوا لمنخفض قطبي عالي الفعالية: ثلوج على 800 م وتحذير من هذا الأمر
Lebanon 24
من اليونان إلى لبنان.. استعدوا لمنخفض قطبي عالي الفعالية: ثلوج على 800 م وتحذير من هذا الأمر
00:42 | 2022-02-08
08/02/2022 12:42:42
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر البنزين سيتغيّر غداً.. إليكم ثمنه المتوقع بالأرقام
Lebanon 24
سعر البنزين سيتغيّر غداً.. إليكم ثمنه المتوقع بالأرقام
14:00 | 2022-02-07
07/02/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
استنفار في الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
استنفار في الضاحية الجنوبية
02:15 | 2022-02-08
08/02/2022 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لا تسحبوا الودائع بالدولار.. خبير مالي يحذر
Lebanon 24
لا تسحبوا الودائع بالدولار.. خبير مالي يحذر
03:11 | 2022-02-08
08/02/2022 03:11:22
Lebanon 24
Lebanon 24
حركة غير طبيعيّة في السوق والمتاجر.. ماذا يجري؟
Lebanon 24
حركة غير طبيعيّة في السوق والمتاجر.. ماذا يجري؟
07:46 | 2022-02-08
08/02/2022 07:46:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
13:26 | 2022-02-08
إبنة زياد برجي بلقطات عفوية.. وخفة دمها حديث الكثيرين!
13:21 | 2022-02-08
ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالتها (صورة)
13:13 | 2022-02-08
أنابيلا هلال في إطلالة أنيقة (صورة)
13:06 | 2022-02-08
كيف بدت ميس حمدان في ظورها الحديث؟ (صورة)
13:03 | 2022-02-08
شمس الكويتية تكشف عن أعلى أجر تقاضته
12:59 | 2022-02-08
ماهلاغا جابري بإطلالة غريبة.. وجمالها حديث المتابعين (صور)
فيديو
ماكرون يتجول في الساحة الحمراء في موسكو (فيديو)
Lebanon 24
ماكرون يتجول في الساحة الحمراء في موسكو (فيديو)
11:30 | 2022-02-08
08/02/2022 20:47:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"Volvo" تجمع التطوّر والامان في سيارة "XC40"... ما هي ميزاتها؟ (فيديو)
Lebanon 24
"Volvo" تجمع التطوّر والامان في سيارة "XC40"... ما هي ميزاتها؟ (فيديو)
11:00 | 2022-02-08
08/02/2022 20:47:52
Lebanon 24
Lebanon 24
قادرة على الحركة بسهولة على الثلوج والطرقات شديدة الوعورة... "Pajero" تظهر بنسخ معدّلة أكثر قوة (فيديو)
Lebanon 24
قادرة على الحركة بسهولة على الثلوج والطرقات شديدة الوعورة... "Pajero" تظهر بنسخ معدّلة أكثر قوة (فيديو)
16:00 | 2022-02-07
08/02/2022 20:47:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact