فنون ومشاهير

فنان شهير يتقدم للحصول على جنسية أخرى ويكشف السبب

Lebanon 24
08-02-2022 | 14:00
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه نقيب الموسيقيين الفنان "هاني شاكر" وهو يتقدم بطلب للحصول على جنسية وجواز سفر دول الكاريبي، وذلك بعد استثماره بأحد المنتجعات السياحية هناك.

وظهر هاني شاكر في مقطع الفيديو وهو يوقع على عقد الحصول على جنسية وجواز سفر دول الكاريبي، إلا أن الفيديو تم حذفه بعد ساعات قليلة من نشره رغم عدم تكذيب نقيب الموسيقيين له.

وفي أول تعليق له على الأمر كشف هاني شاكر في تصريحات صحافية، عن سبب تقدمه للحصول على جنسية وجواز دول الكاريبي، مؤكدًا أنها للاستثمار والاستجمام في تلك الدول لما تتمتع به من جمال وطبيعة خاصة.

وأشار إلى أنه مصري ويعتز بمصريته والتقدم لجنسية دول الكاريبي لا يعني التنازل عن الجنسية المصرية، فهو أمر لا يجرؤ على التفكير فيه من الأساس.

ويوفر جواز السفر الكاريبي بعض المميزات لحامله، على رأسها دخوله ما يقرب من 150 دولة حول العالم دون تأشيرة وعلى رأس هذه الدول المملكة البريطانية ودول الاتحاد الأوروبي.

ولا يتطلب امتلاك جواز السفر الكاريبي بغرض الاستثمار أي مؤهلات لحامله أو أي اختبارات خاصة باللغة أو مقابلات، كما يضمن له العيش بصورة قانونية في أي من بلدان الكاريبي وهي: جزيرة سانت كيتس ونيفيس – جرينادا – جمهورية الدومينيكان- سانت لويسا – أنتيجو وباربودا.
المصدر: لها
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