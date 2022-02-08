فنون ومشاهير

ابنة عمرو دياب تستعد لحفل زفافها قريباً

Lebanon 24
08-02-2022 | 16:00
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تستعد نور عمرو دياب، ابنة الفنانة شيرين رضا وعمرو دياب، لحفل زواجها قريباً. وأعلنت نور عن قرب زواجها منذ ساعات قليلة، ليبارك لها العديد من متابعتها عبر حسابها على انستغرام. وكانت أول المباركين لها بقرب زواجها شقيقتها جنى دياب، وارفقت قلوب في تعليقها. وبرغم إعلان نور عمرو دياب عن خطوبتها التي لم يَمُرّ عليها سوى أشهر قليلة، فاجأت نور دياب، أنّها بدأت في استعدادات حفل زفافها، ونشرت صوراً من تقديم خاتم الخطوبة، وعلقت قائلة: "الجنة على أرضي... حالياً وضع التخطيط لحفل الزفاف".
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