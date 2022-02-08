إبنة نوال الزغبي تُعرب عن حبّها لحبيبها أنطوني بصور رومانسيّة: "أعشقك"!

أعربت تيا، إبنة الفنانة نوال الزغبي عن حبّها لحبيبها أنطوني مطر، بمناسبة عيد ميلاده. ونشرت مجموعة من الصور الرومانسيّة التي ظهرت فيها برفقته.

وقالت له: "عيد سعيد حبيبي، أعشقك، أنا محظوظة لانّك في حياتي".