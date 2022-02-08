فنون ومشاهير

إبنة نوال الزغبي تُعرب عن حبّها لحبيبها أنطوني بصور رومانسيّة: "أعشقك"!

Lebanon 24
08-02-2022 | 05:51
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أعربت تيا، إبنة الفنانة نوال الزغبي عن حبّها لحبيبها أنطوني مطر، بمناسبة عيد ميلاده. ونشرت مجموعة من الصور الرومانسيّة التي ظهرت فيها برفقته.
 
وقالت له: "عيد سعيد حبيبي، أعشقك، أنا محظوظة لانّك في حياتي".
 
 
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نوال الزغبي

حبّ

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