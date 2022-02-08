فنون ومشاهير

كارين رزق الله بفيديو طريف: "كل ما بيجي لعنا حدا بقول مقعدينك بلا أكل"

Lebanon 24
08-02-2022 | 07:30
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نشرت الممثلة والكاتبة كارين رزق الله فيديو طريف عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيه وهي تأكل برفقة كلبتها.

وقالت كارين للاخيرة: "مش كل ما شفتيني عم باكل بدك تشحدي أكل، لان انتي ما فيكي تاكلي من هيدا الاكل أصلا، كل ما بيجي لعنا حدا وبشوفك كيف بتقعدي بقول مقعدينك بلا أكل، ما بصير". 
 
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