كارين رزق الله بفيديو طريف: "كل ما بيجي لعنا حدا بقول مقعدينك بلا أكل"

نشرت الممثلة والكاتبة كارين رزق الله فيديو طريف عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيه وهي تأكل برفقة كلبتها.



وقالت كارين للاخيرة: "مش كل ما شفتيني عم باكل بدك تشحدي أكل، لان انتي ما فيكي تاكلي من هيدا الاكل أصلا، كل ما بيجي لعنا حدا وبشوفك كيف بتقعدي بقول مقعدينك بلا أكل، ما بصير".