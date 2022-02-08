فنون ومشاهير

كيف بدت ميس حمدان في ظورها الحديث؟ (صورة)

Lebanon 24
08-02-2022 | 13:06
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نشرت الفنانة الأردنية ميس حمدان صورة جديدة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام" مستخدمية خاصية القصص القصيرة.
 
وظهرت ميس بإطلالة شتوية جذابة، وارتدت جاكيت طويلاً باللون الاسود.
 
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ميس حمدان

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