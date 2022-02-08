كيف تبدو إبنة أصالة من دون مكياج؟ (صورة)

نشرت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" مستخدمة خاصية القصص القصيرة.





وظهرت شام الذهبي بصورة سيلفي و بإطلالة جذابة بدون مكياج.