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© Lebanon24
فنون ومشاهير
كيف تبدو إبنة أصالة من دون مكياج؟ (صورة)
Lebanon 24
08-02-2022
|
13:38
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نشرت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" مستخدمة خاصية القصص القصيرة.
وظهرت شام الذهبي بصورة سيلفي و بإطلالة جذابة بدون مكياج.
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