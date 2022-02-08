فنون ومشاهير

كيف تبدو إبنة أصالة من دون مكياج؟ (صورة)

Lebanon 24
08-02-2022 | 13:38
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نشرت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" مستخدمة خاصية القصص القصيرة.
 
 
وظهرت شام الذهبي بصورة سيلفي و بإطلالة جذابة بدون مكياج.
 
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شام الذهبي

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