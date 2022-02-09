فنون ومشاهير

بعد نحو شهرين من الانفصال... شيرين عبد الوهاب تعود إلى حسام حبيب

Lebanon 24
09-02-2022 | 05:00
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عادت الفنانة شيرين عبد الوهاب لزوجها الفنان حسام حبيب بعد شهرين من إعلان انفصالهما عن بعضهما البعض.
كشف منظم الحفلات يوسف دندش، الذي كان قد نظم لها حفلها الغنائي الأخير بدولة الإمارات، لـ«الوطن»، أن شيرين قد عادت لزوجها حسام حبيب، كاشفا بأنه علم ذلك حين ما أجرى اتصالا مؤخرا بشيرين وفوجئ برد حسام حبيب عليه.

ووجَّه دندش مباركته وتحيته لهما على تصالحهما، واصفهما بالصديقين العزيزين.

ونفى «دندش» الأخبار حول أنه يعمل حاليا مديرا لأعمال الفنانة شيرين عبدالوهاب، مؤكدا أن ما يربطهما هو صداقة واحترام متبادل، خاصة أنه يعتز بالتعاون معها كمنظم حفلات فقط.

شيرين انفصلت عن حسام حبيب في 3 ديسمبر الماضي
يذكر أن شيرين هي التى كانت قد أعلنت مؤخرا خبر وفاة جدة حسام حبيب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر: الوطن
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