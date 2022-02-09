بعد تسمية مولوده ريان.. محمد عساف يتعرض للانتقادات

انتقادات واسعة نالها الفنان الفلسطيني محمد عساف فور الإعلان عن اسم مولوده الأول من زوجته الفلسطينية ريم عودة.



حيث اختار عساف اسم ريان تيمنا بالطفل المغربي ريان الذي وافته المنية، بعد سقوطه في بئر بالمغرب، وأعلن في تغريدة عن الخبر قائلا "الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مبارك على ما وهبنا وأتم ولادة زوجتي على خير وسلام قبل عدة أيام رزقني الله بمولود أسميته «ريان»، أسال الله أن ينفعنا به ويجعله من البارين".

لتنهال على عساف التعليقات بالمباركة ممزوجة بالاستياء حيث شكل اسم المولود صدمة لمحبي المطرب الفلسطيني بسبب مأساة الطفل المغربي مطالبين عساف بتغيير اسمه كي لا يرتبط بقصة حزينة طوال عمره، واتخذ جمهور عساف من Twitter منصة للتعبير عن استيائهم من اختيار الاسم.