مايا دياب: إذا فيروز "حرام" أنا رح امشي بالحرام

من جديد أكدت الفنانة مايا دياب، أن الفن ليس حرامًا، وذلك في تعليق لها على التغريدة التي كتبتها بعدما أعلن الفنان الأردني، أدهم النابلسي، اعتزاله الغناء في العشرين من شهر كانون الأول 2021.

وكانت مايا قد كتبت عبر حسابها على "تويتر"، قائلة: "الفن مش حرام.. الحرام إنكم فيه"، رافعةً هاشتاغ الفن مش حرام.

وقالت مايا في تصريحاتها الجديدة إن السيدة أم كلثوم، والعندليب عبد الحليم، والسيدة فيروز، مدارس في الغناء، مشيرة إلى أنه "لو كانت فيروز حراما فهي ستمشي في الحرام أيضًا

وأضافت مايا أن الله أعطى الجميع نعمة الموهبة لهدف معين، ولذلك فإن الفن عبارة عن تكملة للحياة إذا لم يكن الحياة كلها.

وأوضحت مايا أنها عندما كتبت التغريدة بالتزامن مع اعتزال أدهم النابلسي لم تضطهد أحدًا، ولم تذكر اسم فنان معين، مضيفة: "كل الأديان فيها موسيقى وكل صلاة فيها موسيقى، لذلك فإن الدين هو محبة واحترام الآخر والاختلاف، وكل إنسان منا هو مؤمن، وعليه فإن الفن ليس حرامًا ولكن الحرام أنكم فيه حقيقة".