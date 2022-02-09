فنون ومشاهير

إبنة جورجينا رزق ووليد توفيق الشقراء تأسر القلوب بجمالها.. نسخة عن والدتها؟ (صور)

Lebanon 24
09-02-2022 | 03:38
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خطفت نورهان، إبنة الفنان اللبناني الأنظار بجمالها وجاذبية ملامحها في أحدث ظهور لها عبر صفحة والدها على السوشيل ميديا بصورة تجمعها بشقيقيها الوليد وعلي.

 

ولفتت نورهان الأنظار بملامحها الشقراء الناعمة والجذابة، واكد بعض المتابعين انها اكتسبتها من والدتها ملكة جمال الكون جورجينا رزق، واعتبر الكثير منهم بأنها نسخة من والدتها ويمكنها المشاركة في مسابقة ملكات جمال لبنان.

 
 
 

ونشر توفيق الصورة العائلية عبر صفحته على انستغرام وظهرت فيها نور مع شقيقها الوليد، ويتوسطهما علي، وهو النجل البكر لجورجينا من زوجها الأول علي حسن سلامة الّذي لقي حتفه قتلا عام 1979.

 
 

وأرفق توفيق الصورة بتعليق كتب فيه: "المال والبنون زينة حياة"، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع وأشادوا بجمال أولاده وخاصة الوليد، الذي يعتبر نسخة مصغرة من والده في فترة شبابه.

المصدر: لها
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