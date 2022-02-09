فنون ومشاهير

الموت يؤلم الملحن الشهير بأعزّ الناس

Lebanon 24
09-02-2022 | 08:00
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كشف الشاعر أمير طعيمة، من خلال منشور عبر حسابه الخاص في "فيسبوك" عن وفاة والدة المطرب والملحن عمرو مصطفى، حيث كتب قائلاً: "خالص التعازي لصديقي عمرو مصطفى في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته، ربّنا يتغمدها بواسع رحمته وإنا لله وانا إليه راجعون".
 


كما نعت الفنانة شذى عبر حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والدة الملحن عمرو مصطفى، بالقول: "البقاء والدوام لله والدة أخويا وصديقي عمرو مصطفى في ذمه الله".

المصدر: لها
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