الكشف عن تمثال نجمة شهيرة في متحف الشمع.. هكذا ظهرت (صورة)





كشف خلال الساعات الماضية عن تمثال النجمة الشابة زيندايا، التي بدأت مسيرتها الفنية عام 2009، وذلك داخل متحف الشمع الشهير "مدام توسو"، إذ تم تكريمها بتصنيع تمثال شمعي لها ظهرت فيه وهي ترتدي ملابس باللون الوردي النيون. وستنضم نجمة "يوفوريا" إلى مجموعة من النجوم الذين تم تصنيع تماثيل لهم في المتحف خلال الفترة الماضية، ومنهم بنيديكت كمبرباتش، توم هاردي، كيت وينسليت، براد بيت، ودوق ودوقة ساسكس، وذلك بعد أن تم العمل على مقاسات التمثال ومراجعته.

وتظهر زيندايا التمثال، وهي ترتدي بدلة وردية نيون مربوطة، وشعرها على شكل "كعكة"، وسيتم الكشف عن التمثال رسمياً وأمام الجمهور يوم الجمعة المقبل.

ويقول مدير المتحف تيم والترز، وهو يتحدث عن التمثال: "سيضم تمثال زيندايا محادثات وآراء لها حول القضايا الاجتماعية الهامة"، وأشار إلى أن التمثال سيكون في لندن قريباً، وبين أن معجبيها سوف يصطفون من أجل فرصة مقابلتها عبر التمثال عندما يصل إلى مقره رسمياً.