فنون ومشاهير

مقدّم برامج شهير ممنوع من الظهور على أي وسيلة إعلامية... ما السبب؟

Lebanon 24
09-02-2022 | 06:53
A-
A+
Doc-P-916608-637800118366368264.jpg
Doc-P-916608-637800118366368264.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدر نقيب الإعلاميين في مصر، طارق سعدة، قرارا بمنع ظهور حسام حداد، مقدم برنامج "صباح الخير يا مصر" على أي وسيلة إعلامية داخل جمهورية مصر العربية، لحين انتهاء التحقيق معه.

وأضاف نقيب الإعلاميين أن مقدم برنامج صباح الخير يا مصر خالف ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني في باب المبادئ العامة.

وتابع: "كما خالف مدونة السلوك المهنى في بندها العاشر الذي ينص على الامتناع عن إثارة الكراهية والتميز والتحريض بكل أنواعه بين أطراف الشعب وفئاته"، مهيبا بكل ممارسي النشاط الإعلامي الإلتزام بالمهنة الإعلامية والتأكيد الدائم على روح الترابط والإنتماء للوطن وكل من يمثله خارجيا.

وكانت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر قد قررت إحالة المذيع حسام حداد للتحقيق وإيقافه عن العمل، لما بدر منه اليوم  ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على شاشة القناة المصرية الأولى.

فقد قال حداد خلال البرنامج إن "النادي الأهلي لا يلعب باسم مصر، فهو يلعب باسمه كناد مصري، وليس من الضروري أن يشجعه الجميع اليوم، ولكن علينا أن نلتف خلف المنتخب المصري الذي سيلعب خلال شهر من الآن مباراتين للتأهل لكأس العالم 2022".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
11:23 | 2022-02-09
11:00 | 2022-02-09
09:41 | 2022-02-09
08:11 | 2022-02-09
08:00 | 2022-02-09
05:00 | 2022-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website