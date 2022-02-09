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فنون ومشاهير
مقدّم برامج شهير ممنوع من الظهور على أي وسيلة إعلامية... ما السبب؟
Lebanon 24
09-02-2022
|
06:53
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أصدر نقيب الإعلاميين في مصر، طارق سعدة، قرارا بمنع ظهور حسام حداد، مقدم برنامج "صباح الخير يا مصر" على أي وسيلة إعلامية داخل جمهورية مصر العربية، لحين انتهاء التحقيق معه.
وأضاف نقيب الإعلاميين أن مقدم برنامج صباح الخير يا مصر خالف ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني في باب المبادئ العامة.
وتابع: "كما خالف مدونة السلوك المهنى في بندها العاشر الذي ينص على الامتناع عن إثارة الكراهية والتميز والتحريض بكل أنواعه بين أطراف الشعب وفئاته"، مهيبا بكل ممارسي النشاط الإعلامي الإلتزام بالمهنة الإعلامية والتأكيد الدائم على روح الترابط والإنتماء للوطن وكل من يمثله خارجيا.
وكانت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر قد قررت إحالة المذيع حسام حداد للتحقيق وإيقافه عن العمل، لما بدر منه اليوم ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على شاشة القناة المصرية الأولى.
فقد قال حداد خلال البرنامج إن "النادي الأهلي لا يلعب باسم مصر، فهو يلعب باسمه كناد مصري، وليس من الضروري أن يشجعه الجميع اليوم، ولكن علينا أن نلتف خلف المنتخب المصري الذي سيلعب خلال شهر من الآن مباراتين للتأهل لكأس العالم 2022".
المصدر: روسيا اليوم
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